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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Монако
Брага - Монако: обзор матча 10 марта 2022
Брага
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Монако
3'
А. Руис
89'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брага - Монако
ГОЛ! 2:0!
Витинья
Пас отдал
Ф. Силва
89'
83'
Замена
С. Диоп
️️️️
К. Фолланд
77'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
74'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Ю. Медейрос
65'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Я. Коуто
65'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
65'
58'
Замена
А. Головин
️️️️
Э. Матацо
Желтая карточка
Д. Карму
53'
46'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
К. Матсима
14'
Желтая карточка
Вандерсон
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
56
Шуррле
ЦП
8
Андре Каштру
АП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
70
Силва
3
Тормена
6
Карму
27
Коуто
21
Гомеш
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
9
Руис
4-1-2-1-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
5
Матсима
12
Энрике
14
Чуамени
8
Матацо
6
Лукас
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
45
Медейрос
74
Моура
74
Моура
45
Медейрос
27
Коуто
15
Оливейра
15
Оливейра
27
Коуто
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
5
Матсима
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
5
Матсима
8
Матацо
10
Головин
10
Головин
8
Матацо
31
Фолланд
10
Диоп
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Брага
Монако
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
56
Шуррле
ЦП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
56
Шуррле
ЦП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Брага - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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