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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Россия
Молдова - Россия: обзор матча 12 ноября 2020
Молдова
12.11.2020, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Россия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Молдова - Россия
Замена
К. Дрош
️️️️
С. Платика
90'
+1
Желтая карточка
Д. Спэтару
90'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
Е. Чеботару
83'
68'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Ю. Жирков
68'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
66'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Черышев
64'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ф. Чалов
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Й. Николаеску
64'
Замена
Е. Кочук
️️️️
М. Каймаков
64'
Желтая карточка
А. Ионицэ
61'
61'
Желтая карточка
Г. Джикия
53'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Кузяев
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
В. Раца
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Россия
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
11
Александру Бойчук
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
3-2-3-2
12
Намашко
15
Жардан
2
Армаш
6
Епуряну
2
Рябчук
22
Раца
11
Каймаков
7
Ионицэ
9
Чеботару
9
Николаеску
20
Платика
4-1-1-3-1
1
Гилерме
4
Караваев
3
Дивеев
14
Джикия
18
Жирков
74
Фомин
23
Кузяев
20
Ионов
11
Миранчук
6
Черышев
21
Чалов
20
Платика
8
Дрош
8
Дрош
20
Платика
11
Каймаков
10
Кочук
10
Кочук
11
Каймаков
9
Чеботару
9
Спэтару
9
Спэтару
9
Чеботару
9
Николаеску
10
Дамашкан
10
Дамашкан
9
Николаеску
18
Жирков
13
Кудряшов
13
Кудряшов
18
Жирков
20
Ионов
17
Кучаев
17
Кучаев
20
Ионов
23
Кузяев
27
Обляков
27
Обляков
23
Кузяев
11
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
11
Миранчук
6
Черышев
10
Мостовой
10
Мостовой
6
Черышев
21
Чалов
7
Соболев
7
Соболев
21
Чалов
Остались в запасе
Молдова
Россия
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Остались в запасе
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Энгин Фират
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Молдова - Россия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
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