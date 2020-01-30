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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мирандес - Севилья
Мирандес - Севилья: обзор матча 30 января 2020
Мирандес
30.01.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Севилья
90'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мирандес - Севилья
90'
+1
Желтая карточка
Нолито
90'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
О. Торрес
76'
Желтая карточка
С. Эскудеро
53'
Желтая карточка
Д. Карлос
37'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
А. Гонсалес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мирандес - Севилья
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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