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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мирандес - Реал Сосьедад
Мирандес - Реал Сосьедад: обзор матча 04 марта 2020
Мирандес
04.03.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
41'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мирандес - Реал Сосьедад
66'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Оярсабаль
32'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
А. Гонсалес
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Limones
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Odei Onaindia Zabala
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
A. Rey
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мирандес
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Kijera
ЦЗ
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
23
Álvaro Peña
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
0
M. Barco
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-3-1-1
1
21
Гонсалес
55
Гонсалес
15
Франкеса
5
11
Мальса
18
Гуриди
10
6
Санчес
3
Меркеланц
9
Айяс
3-2-1-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Сальдуа
5
Субельдия
23
Мерино
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Мирандес
Реал Сосьедад
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Kijera
ЦЗ
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
0
M. Barco
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Порту
ПВ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Kijera
ЦЗ
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
0
M. Barco
ЦФ
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Порту
ПВ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мирандес - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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