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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Мирандес
Реал Сосьедад - Мирандес: обзор матча 13 февраля 2020
Реал Сосьедад
13.02.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Мирандес
9'
М. Оярсабаль (П)
42'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Мирандес
Желтая карточка
Х. Сальдуа
82'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
48'
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
42'
Желтая карточка
Н. Монреаль
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
9'
Начало матча
Статистика матча Реал Сосьедад - Мирандес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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Реал Сосьедад
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