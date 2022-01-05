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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мирандес - Райо Вальекано
Мирандес - Райо Вальекано: обзор матча 05 января 2022
Мирандес
05.01.2022, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
67'
А. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Райо Вальекано
Красная карточка
I. Lopez
90'
+7
Желтая карточка
M. Olguin
82'
82'
Замена
И. Палазон
️️️️
А. Мартин
81'
Замена
С. Морено
️️️️
Р. Нтека
75'
Желтая карточка
А. Мартин
Замена
С. Камельо
️️️️
А. Маркес
75'
Замена
С. Каррейра
️️️️
V. Sanchís
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартин
Пас отдал
Ф. Гарсия
65'
Замена
И. Баллиу
️️️️
М. Эрнандес
59'
Замена
О. Трехо
️️️️
О. Валентин
59'
Замена
Э. Савельич
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Гелаберт
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
14
Marcos Olguin
ЦЗ
32
Víctor Sanchís
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
10
Сесар Гелаберт
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
23
Хессем Хассан
ЦФ
7
Боян Летич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Мирандес
31
Aritz de Miguel
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Odei Onaindia Zabala
ЦЗ
16
Unai Rementeria
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
34
Erik Rafael
ЦФ
7
Рохер Бруге
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Ясин Казми
ЦФ
19
Серхио Морено
ЦФ
4-1-1-4
1
2
Капеллини
32
12
Арройо
14
20
Рей
10
Гелаберт
22
7
Летич
23
Хассан
9
Маркес
3-2-1-2-2
13
Зидан
13
Родригес
4
Суарес
15
Мараш
2
Эрнандес
11
Гарсия
23
Валентин
11
Нтека
12
Бебе
9
Фалькао
11
Мартин
10
Гелаберт
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Гелаберт
32
5
Каррейра
5
Каррейра
32
9
Маркес
10
Камельо
10
Камельо
9
Маркес
9
Фалькао
24
Савельич
24
Савельич
9
Фалькао
2
Эрнандес
20
Баллиу
20
Баллиу
2
Эрнандес
23
Валентин
8
Трехо
8
Трехо
23
Валентин
11
Мартин
7
Палазон
7
Палазон
11
Мартин
11
Нтека
19
Морено
19
Морено
11
Нтека
Остались в запасе
Мирандес
Райо Вальекано
31
Aritz de Miguel
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Odei Onaindia Zabala
ЦЗ
16
Unai Rementeria
ЦП
34
Erik Rafael
ЦФ
7
Рохер Бруге
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
31
Aritz de Miguel
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Odei Onaindia Zabala
ЦЗ
16
Unai Rementeria
ЦП
34
Erik Rafael
ЦФ
7
Рохер Бруге
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Мирандес - Райо Вальекано
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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