Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Мирамар Мисьонес - Пеньяроль
Мирамар Мисьонес - Пеньяроль: обзор матча 12 октября 2025
Мирамар Мисьонес
12.10.2025, воскресенье, 00:00
Уругвай. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Пеньяроль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирамар Мисьонес - Пеньяроль
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Мирамар Мисьонес - Пеньяроль
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 6 тур
Пеньяроль
3 : 1
14.09.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 6 тур
Пеньяроль
3 : 1
14.09.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Пеньяроль
0 : 1
30.08.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 0
23.08.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 2 тур
Пеньяроль
2 : 1
17.08.2026
Сентраль Эспаньол
Новости команд
Все
Мирамар Мисьонес
Пеньяроль
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
17 января
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
5
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
2024.11.14 10:23
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
17 января
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
5
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
2024.11.14 10:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+