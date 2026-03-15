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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Альбион - Пеньяроль
Альбион - Пеньяроль: обзор матча 15 марта 2026
Альбион
15.03.2026, воскресенье, 02:30
Уругвай. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Пеньяроль
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Альбион - Пеньяроль
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Информация о матче
Стадион:
Парке Доктор Энрике Фалько Лихтембергер
Посещаемость:
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