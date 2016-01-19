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Расписание матчей
Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Нортгемптон Таун
Милтон Кинс Донс - Нортгемптон Таун: обзор матча 19 января 2016
Милтон Кинс Донс
19.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
61'
Д. Мерфи
89'
С. Чёрч (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милтон Кинс Донс - Нортгемптон Таун
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Чёрч
89'
87'
Замена
Талиска
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Д. Мерфи
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
61'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Боудитч
54'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
М. Апсон
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Нортгемптон Таун
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Милтон Кинс Донс
12
Джордан Спенс
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Нортгемптон Таун
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
94
Талиска
АП
4-4-1-1
25
Мартин
6
Кэй
14
Ходсон
4
Апсон
3
Левингтон
2
Аурелиу
11
Карратерс
10
Форстер-Каски
38
Халл
9
Боудитч
18
Чёрч
4-2-1-1
20
Сезар
33
Жардел
17
Лопес
34
Алмейда
19
Элизеу
16
Карсела-Гонсалес
15
Фейса
21
Пицци
17
Жонас
17
Пауэлл
17
Пауэлл
4
Апсон
16
Уэлш
16
Уэлш
4
Апсон
9
Боудитч
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Боудитч
17
Жонас
94
Талиска
94
Талиска
17
Жонас
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Нортгемптон Таун
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Бубакар Фофана
ЦП
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Нортгемптон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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2021.01.09 23:01
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