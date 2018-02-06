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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Миллуолл
Рочдейл - Миллуолл: обзор матча 06 февраля 2018
Рочдейл
06.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рочдейл - Миллуолл
85'
Желтая карточка
К. МакЛафлин
Начало матча
Статистика матча Рочдейл - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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- : -
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20.10.2026
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24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
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