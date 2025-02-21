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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Сталь
Пяст - Сталь: обзор матча 21 февраля 2025
Пяст
21.02.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 22 тур
2 : 2
Завершен
Сталь
59'
Х. Феликс
71'
M. Chrapek
36'
K. Getinger
53'
P. Wlazło (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Сталь
90'
+4
Вторая желтая
P. Wlazło
86'
Замена
D. Tkacz
️️️️
М. Гилламьер
86'
Замена
M. Matras
️️️️
Ł. Wolsztyński
86'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
R. Dadok
Замена
G. Tomasiewicz
️️️️
M. Szczepański
83'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
М. Росолек
83'
Желтая карточка
J. Czerwiński
79'
73'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
П. Ханнола
ГОЛ! 2:2!
M. Chrapek
71'
64'
Желтая карточка
P. Wlazło
ГОЛ! 1:2!
Х. Феликс
59'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
P. Wlazło
Желтая карточка
I. Drapinski
52'
Желтая карточка
А. Зедадка
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
K. Getinger
5'
Желтая карточка
Ł. Wolsztyński
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
8
Пири Ханнола
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
77
Dawid Zieba
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
73
Natan Niedźwiedź
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
3-3-1-3
26
Плах
18
3
80
Зедадка
30
26
Костадинов
6
97
Йирка
7
Росолек
7
Феликс
4
2-1-5-2
39
3
Эсселинк
96
6
Гилламьер
8
Ханнола
66
Яунземс
25
18
23
22
10
30
20
20
30
7
Росолек
9
Пясецки
9
Пясецки
7
Росолек
25
21
21
25
96
32
32
96
6
Гилламьер
19
19
6
Гилламьер
8
Ханнола
11
11
8
Ханнола
Остались в запасе
Пяст
Сталь
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
77
Dawid Zieba
ЦП
73
Natan Niedźwiedź
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
77
Dawid Zieba
ЦП
73
Natan Niedźwiedź
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Пяст - Сталь
3
1
2
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
17
Офсайды
0
2
Количество передач
572
380
Сейвы
1
8
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Rzucidlo, Piotr, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
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6
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16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
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2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
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