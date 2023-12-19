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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Мидлсбро
Порт Вейл - Мидлсбро: обзор матча 19 декабря 2023
Порт Вейл
19.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Мидлсбро
11'
Д. Хаусон
23'
М. Роджерс
53'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Мидлсбро
Желтая карточка
А. Яковитти
80'
Замена
Т. Санг
️️️️
Д. Лоу
77'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Г. Мэсси
77'
77'
Замена
А. Бангура
️️️️
М. Крукс
73'
Замена
К. Кавана
️️️️
И. Джонс
Желтая карточка
Р. Лофт
60'
Замена
Р. Уолтерс
️️️️
О. Арбластер
59'
53'
ГОЛ! 0:3!
М. Крукс
Пас отдал
М. Роджерс
Замена
А. Яковитти
️️️️
К. Балмер
51'
Желтая карточка
К. Балмер
50'
46'
Замена
И. Джонс
️️️️
Э. Латте-Лат
Замена
Р. Лофт
️️️️
Ф. Ожо
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Роджерс
Пас отдал
С. Силвера
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
Д. Барласер
10'
Желтая карточка
М. Роджерс
4'
Желтая карточка
М. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
(К)
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
38
Рис Уолтерс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
28
Лау МакКейб
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
10
Калум Кавана
ЦФ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
2-1-5-2
1
Рипли
15
Дебра
4
Балмер
16
Лоу
4
Арбластер
8
Грант
7
Девайн
8
Гэррити
14
Ожо
23
Числетт
19
Мэсси
4-3-2-1
23
Гловер
2
Дейкстел
23
Фрай
5
Кларк
4
Энгель
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
17
Силвера
17
Роджерс
29
Латте-Лат
4
Балмер
4
Яковитти
4
Яковитти
4
Балмер
16
Лоу
10
Санг
10
Санг
16
Лоу
4
Арбластер
38
Уолтерс
38
Уолтерс
4
Арбластер
19
Мэсси
9
Икпеазу
9
Икпеазу
19
Мэсси
14
Ожо
21
Лофт
21
Лофт
14
Ожо
25
Крукс
24
Бангура
24
Бангура
25
Крукс
29
Латте-Лат
25
Джонс
25
Джонс
29
Латте-Лат
Джонс
10
Кавана
10
Кавана
Джонс
Остались в запасе
Порт Вейл
Мидлсбро
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Порт Вейл - Мидлсбро
3
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
6
Офсайды
1
3
Количество передач
212
236
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
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