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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер Св - Мариуполь
Шахтер Св - Мариуполь: обзор матча 15 августа 2009
Шахтер Св
15.08.2009, суббота, 17:30
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шахтер Св - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер Св
Украина. Кубок, 1/8 финала
Шахтер Св
0 : 4
30.10.2013
Динамо К
Украина. Кубок, 1/8 финала
Шахтер Св
0 : 2
31.10.2012
Волынь
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Шахтер Св
0 : 2
21.09.2011
Шахтер
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Кремень
1 : 0
22.09.2010
Шахтер Св
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
Шахтер Св
1 : 3
15.08.2009
Мариуполь
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Н.И. Горюшкина
Новости команд
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Шахтер Св
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
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