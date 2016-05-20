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Расписание матчей
Нива - Мариуполь
Нива - Мариуполь: онлайн-трансляция 20 мая 2016
Нива
20.05.2016, пятница, 00:00
Украина. Первая лига, 28 тур
0 : 3
Тех. поражение
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нива - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нива
Украина. Кубок, 1/8 финала
Буковина
2 : 1
28.10.2025
Нива
Украина. Первая лига, 30 тур
Нива
0 : 3
01.06.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк
3 : 0
27.05.2016
Нива
Украина. Первая лига, 28 тур
Нива
0 : 3
20.05.2016
Мариуполь
Украина. Первая лига, 27 тур
Звезда К
3 : 0
15.05.2016
Нива
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Тернопольский городской стадион
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Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
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