Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Уиган Атлетик
Марибор - Уиган Атлетик: обзор матча 12 декабря 2013
Марибор
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
43'
Д. Мезга
59'
Ж. Филипович
41'
Ж. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Уиган Атлетик
88'
Желтая карточка
Т. Рогне
Замена
Ж. Менди
️️️️
Н. Файич
85'
Желтая карточка
М. Вилер
83'
Замена
М. Чрнич
️️️️
Д. Мезга
82'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
М. Таварес
77'
75'
Замена
Э. Бойс
️️️️
Д. МакАртур
Вторая желтая
А. Мертель
74'
Желтая карточка
А. Мертель
65'
65'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Н. Пауэлл
ГОЛ! 2:1!
Ж. Филипович
Пас отдал
Д. Мезга
59'
Желтая карточка
М. Таварес
54'
46'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
К. МакМанаман
ГОЛ! 1:1!
Д. Мезга
43'
Пенальти не реализован!
Д. Мезга
43'
42'
Вторая желтая
К. Маккэн
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Гомес
Желтая карточка
Аргус
40'
20'
Желтая карточка
К. Маккэн
19'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
17
Нусмир Файич
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Главный тренер
Уве Реслер
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
92
Матич Чрнич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
48
Райан Медоуз
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-2-2-2
33
Ханданович
22
Милец
28
Вилер
32
Аргус
26
Райчевич
5
Филипович
70
Мертель
39
Богар
78
Мезга
9
Таварес
17
Файич
3-5-2
33
Карсон
4
Рогне
24
Перч
25
Барнетт
15
Эспиноза
11
МакАртур
26
Маккэн
16
Гомес
22
Босежур
20
МакМанаман
25
Пауэлл
9
Таварес
14
Цвиянович
14
Цвиянович
9
Таварес
78
Мезга
92
Чрнич
92
Чрнич
78
Мезга
17
Файич
14
Менди
14
Менди
17
Файич
11
МакАртур
17
Бойс
17
Бойс
11
МакАртур
20
МакМанаман
26
Уотсон
26
Уотсон
20
МакМанаман
25
Пауэлл
32
Фортуне
32
Фортуне
25
Пауэлл
Остались в запасе
Марибор
Уиган Атлетик
50
Марко Придигар
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Алеш Меяч
ЛЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
48
Райан Медоуз
ЦП
21
Ли Николлс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Алеш Меяч
ЛЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
48
Райан Медоуз
ЦП
21
Ли Николлс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Марибор - Уиган Атлетик
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Людски врт
Новости команд
Все
Марибор
Уиган Атлетик
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+