Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Марибор
Панатинаикос - Марибор: обзор матча 22 ноября 2012
Панатинаикос
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
1 : 0
Завершен
Марибор
67'
Витоло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Марибор
Замена
С. Маринос
️️️️
И. Сиссоко
81'
77'
Замена
Т. Додлек
️️️️
М. Таварес
Замена
А. Петропулос
️️️️
Точе
72'
69'
Замена
М. Вилер
️️️️
М. Милец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Витоло
67'
54'
Желтая карточка
Аргус
Пенальти не реализован!
Витоло
54'
52'
Желтая карточка
А. Мертель
46'
Замена
Н. Потокар
️️️️
Г. Цвиянович
45'
+1
Вторая желтая
А. Меяч
42'
Желтая карточка
А. Меяч
Замена
Б. Форнароли
️️️️
К. Овусу-Абейе
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
6
Витоло
ОП
6
Зека
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
9
Точе
ЦФ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Роча
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
28
Митя Вилер
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
27
Ален Плож
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
4-1-2-1-2
1
Карнезис
21
Спиропулос
26
Винтра
4
Веласкес
2
Сейтаридис
6
Витоло
6
Зека
35
Мавриас
0
Овусу-Абейе
33
Сиссоко
9
Точе
4-2-1-3
33
Ханданович
26
Райчевич
22
Милец
32
Аргус
7
Меяч
70
Мертель
5
Филипович
14
Цвиянович
9
Ибраими
9
Берич
9
Таварес
9
Точе
28
Петропулос
28
Петропулос
9
Точе
0
Овусу-Абейе
10
Форнароли
10
Форнароли
0
Овусу-Абейе
33
Сиссоко
17
Маринос
17
Маринос
33
Сиссоко
9
Таварес
29
Додлек
29
Додлек
9
Таварес
22
Милец
28
Вилер
28
Вилер
22
Милец
14
Цвиянович
22
Потокар
22
Потокар
14
Цвиянович
Остались в запасе
Панатинаикос
Марибор
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Роча
27
Ален Плож
ЦФ
50
Марко Придигар
ВР
78
Деян Мезга
ЦП
9
Никола Комажец
РФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
1
Стефанос Коцолис
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Остались в запасе
27
Ален Плож
ЦФ
50
Марко Придигар
ВР
78
Деян Мезга
ЦП
9
Никола Комажец
РФ
Главный тренер
Хуан Рамон Роча
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Панатинаикос - Марибор
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Панатинаикос
Марибор
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+