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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 28 января 2023
Манчестер Юнайтед
28.01.2023, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Рединг
54'
Каземиро
58'
Каземиро
67'
Фред
72'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Рединг
Желтая карточка
Т. Маласья
78'
76'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Жоао
76'
Замена
М. Крейг
️️️️
Д. Хендрик
75'
Замена
Д. Бузанис
️️️️
Д. Ламли
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Вегхорст
73'
Замена
К. Мэйну
️️️️
Каземиро
73'
72'
ГОЛ! 3:1!
А. Мбенг
Пас отдал
Т. Инс
69'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
68'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Б. Фернандеш
68'
ГОЛ! 3:0!
Фред
Пас отдал
Б. Фернандеш
67'
65'
Вторая желтая
Э. Кэрролл
62'
Замена
Т. Форна
️️️️
М. Лум
60'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 2:0!
Каземиро
Пас отдал
Фред
58'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
57'
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
Антони
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Майкл Крейг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
15
Магуайр
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
9
Рэшфорд
24
Эриксен
7
Антони
9
Вегхорст
8
Фернандеш
4-1-3-2
1
Ламли
17
Идом
26
Макинтайр
12
Холмс
21
Баба
21
Лум
29
Хендрик
30
Хойлетт
10
Инс
19
Жоао
9
Кэрролл
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
5
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
5
Каземиро
9
Вегхорст
19
Эланга
19
Эланга
9
Вегхорст
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
28
Пельистри
28
Пельистри
8
Фернандеш
1
Ламли
1
Бузанис
1
Бузанис
1
Ламли
30
Хойлетт
27
Мбенг
27
Мбенг
30
Хойлетт
21
Лум
14
Форна
14
Форна
21
Лум
29
Хендрик
14
Крейг
14
Крейг
29
Хендрик
19
Жоао
7
Лонг
7
Лонг
19
Жоао
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рединг
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Остались в запасе
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рединг
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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