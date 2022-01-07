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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суиндон Таун - Манчестер Сити
Суиндон Таун - Манчестер Сити: обзор матча 07 января 2022
Суиндон Таун
07.01.2022, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
78'
Г. МакКирди
14'
Б. Силва
28'
Г. Жезус
59'
И. Гюндоган
82'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Манчестер Сити
Замена
Р. Ист
️️️️
Л. Рид
87'
Замена
М. Дабре
️️️️
Г. МакКирди
87'
86'
Замена
Кайку
️️️️
К. Палмер
86'
Замена
Л. Мбете-Табу
️️️️
Н. Аке
Замена
Г. Парсонс
️️️️
Т. Симпсон
83'
83'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
И. Гюндоган
82'
ГОЛ! 1:4!
К. Палмер
80'
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ! 1:3!
Г. МакКирди
Пас отдал
Д. Уильямс
78'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Б. Глэдвин
71'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
А. Одимайо
71'
64'
Желтая карточка
Родри
62'
Пенальти не реализован!
Г. Жезус
59'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
28'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
К. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
3
Дион Конрой
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
2
Роб Хант
ПЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Суиндон Таун
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
4
Райан Ист
ОП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
42
Энтони Грант
ЦП
30
Мо Дабре
ЦП
32
Джордж Ковмедоу
ЦФ
7
Гарри Парсонс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кайку
ПВ
3-2-2-1-2
12
Уорд
20
Кесслер-Хейден
24
Одимайо
3
Конрой
3
Яндоло
2
Хант
19
Лайден
25
Рид
7
Глэдвин
17
Симпсон
13
МакКирди
4-1-1-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
3
Диаш
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Палмер
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Жезус
24
Одимайо
3
Кричлоу
3
Кричлоу
24
Одимайо
25
Рид
4
Ист
4
Ист
25
Рид
7
Глэдвин
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Глэдвин
13
МакКирди
30
Дабре
30
Дабре
13
МакКирди
17
Симпсон
7
Парсонс
7
Парсонс
17
Симпсон
15
Аке
21
Мбете-Табу
21
Мбете-Табу
15
Аке
20
Гюндоган
45
Лавиа
45
Лавиа
20
Гюндоган
10
Палмер
11
Кайку
11
Кайку
10
Палмер
Остались в запасе
Суиндон Таун
Манчестер Сити
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
42
Энтони Грант
ЦП
32
Джордж Ковмедоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
42
Энтони Грант
ЦП
32
Джордж Ковмедоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Суиндон Таун - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Каунти Граунд
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