Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 30 декабря 2023
Манчестер Сити
30.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
14'
Родри
61'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
90'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Л. Томас
89'
Желтая карточка
Д. Богль
80'
Замена
Б. Осборн
️️️️
А. Брукс
Замена
Р. Диаш
️️️️
М. Ковачич
68'
Замена
Р. Льюис
️️️️
К. Уокер
68'
67'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
А. Слимане
67'
Замена
К. Арчер
️️️️
В. Осула
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Ф. Фоден
61'
Замена
О. Бобб
️️️️
Д. Грилиш
52'
Желтая карточка
М. Ковачич
43'
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
Ф. Фоден
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
28
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
2
Богль
14
Робинсон
6
Трасти
32
Балдок
5
Соуза
33
Томас
10
Норвуд
20
Слимане
11
Брукс
10
Осула
8
Ковачич
3
Диаш
3
Диаш
8
Ковачич
2
Уокер
82
Льюис
82
Льюис
2
Уокер
10
Грилиш
14
Бобб
14
Бобб
10
Грилиш
33
Томас
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
33
Томас
11
Брукс
23
Осборн
23
Осборн
11
Брукс
10
Осула
9
Арчер
9
Арчер
10
Осула
20
Слимане
10
Брюстер
10
Брюстер
20
Слимане
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
9
Бени Траоре
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
9
Бени Траоре
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
5
6
Офсайды
1
2
Количество передач
994
213
Сейвы
2
2
Точность передач %
94
72
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.33
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+