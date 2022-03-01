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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 01 марта 2022
Питерборо Юнайтед
01.03.2022, вторник, 22:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
60'
Р. Марез
67'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити
Замена
Б. Мамба
️️️️
Д. Уорд
79'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
Х. Коулсон
79'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
К. Поку
71'
Замена
Р. Браун
️️️️
С. Шмодикс
71'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
71'
70'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
С. Шмодикс
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Ф. Фоден
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Фоден
46'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Диаш
46'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Н. Аке
17'
Желтая карточка
Н. Аке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
27
Кайл Баркер
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Манчестер Сити
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
4-1-2-2-1
13
Бенда
15
Коулсон
5
Эдвардс
2
Кент
20
Найт
7
Фукс
8
Грант
23
Уорд
11
Шмодикс
17
Поку
26
Джонс
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
15
Аке
3
Диаш
47
Зинченко
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
26
Марез
47
Фоден
10
Грилиш
9
Жезус
23
Уорд
19
Мамба
19
Мамба
23
Уорд
15
Коулсон
14
Берроуз
14
Берроуз
15
Коулсон
11
Шмодикс
10
Браун
10
Браун
11
Шмодикс
17
Поку
7
Мэрриот
7
Мэрриот
17
Поку
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
15
Аке
14
Ляпорт
14
Ляпорт
15
Аке
3
Диаш
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Диаш
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
27
Кайл Баркер
ЦП
5
Марк Биверс
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
27
Кайл Баркер
ЦП
5
Марк Биверс
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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