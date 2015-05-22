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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Малави
ЮАР - Малави: обзор матча 22 мая 2015
ЮАР
22.05.2015, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Малави
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР - Малави
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
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1 : 0
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