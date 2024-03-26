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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Малайзия - Оман
Малайзия - Оман: обзор матча 26 марта 2024
Малайзия
26.03.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Оман
45+4'
О. Аль-Малки (П)
90+4'
M. Al Ghafri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малайзия - Оман
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
M. Al Ghafri
Пас отдал
А. Фаваз
90'
Желтая карточка
Х. Аль-Саади
85'
Желтая карточка
A. Aziz Al-Shamousi
84'
Желтая карточка
M. Al Ghafri
84'
Замена
А. Фаваз
️️️️
А. Аль-Алави
Замена
А. Рашид
️️️️
Ф. Халим
82'
75'
Замена
M. Al Ghafri
️️️️
М. Аль-Гассани
66'
Замена
З. Аль-Агбари
️️️️
Д. Аль-Яхмади
Замена
Б. Ган
️️️️
С. Катти
46'
Замена
Эндрик
️️️️
Д. Лок
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Аль-Малки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
7
Файсал Халим
ЛВ
14
Сямер Катти
ЦП
8
Стюарт Уилкин
ЦП
42
Ариф Айман
ПВ
9
Даррен Лок
ЦФ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Малайзия
1
Suhaimi Husin
ВР
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
19
Ахьяр Рашид
ЛВ
13
Mukhairi Ajmal
ЦП
18
Брендан Ган
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
14
Эндрик
АП
17
Пауло Жозуэ
АП
11
Сафави Расид
ПВ
Оман
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
15
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
9
Mohammed Al Ghafri
ЦП
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
4-2-2-2
16
Хазми
22
Корбин-Онг
2
Тан
20
21
Коолс
14
Катти
8
Уилкин
7
Халим
42
Айман
19
Моралес
9
Лок
4-1-1-2-2
1
Аль-Мухаини
3
6
Аль-Хамиси
2
17
Аль-Бусаиди
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
10
Аль-Яхмади
20
Аль-Яхьяи
9
Аль-Малки
11
Аль-Гассани
14
Катти
18
Ган
18
Ган
14
Катти
9
Лок
14
Эндрик
14
Эндрик
9
Лок
7
Халим
19
Рашид
19
Рашид
7
Халим
11
Аль-Гассани
9
9
11
Аль-Гассани
21
Аль-Алави
12
Фаваз
12
Фаваз
21
Аль-Алави
10
Аль-Яхмади
8
Аль-Агбари
8
Аль-Агбари
10
Аль-Яхмади
Остались в запасе
Малайзия
Оман
1
Suhaimi Husin
ВР
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
13
Mukhairi Ajmal
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
11
Сафави Расид
ПВ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
15
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Остались в запасе
1
Suhaimi Husin
ВР
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
13
Mukhairi Ajmal
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
11
Сафави Расид
ПВ
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
15
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Главный тренер
Бранко Иванкович
Статистика матча Малайзия - Оман
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Посещаемость:
26000
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