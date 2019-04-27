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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Мальорка
Малага - Мальорка: обзор матча 27 апреля 2019
Малага
27.04.2019, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 36 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
86'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Мальорка
86'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
67'
Желтая карточка
А. Будимир
64'
Желтая карточка
С. Руис
27'
Желтая карточка
С. Севилья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Мальорка
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Малага
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Мальорка
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
4-3-1-1
1
Моанд
16
Рикка
14
Торрес
18
Ломбан
23
Сифуэнтес
8
Гонсалес
88
Баре
21
Н'Диайе
10
Онтиверос
29
Бланко Лещук
2-2-1
14
Руис
21
Раильо
6
Педраса
8
Севилья
17
Будимир
Остались в запасе
Малага
Мальорка
14
Иван Альехо
ПВ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Малага - Мальорка
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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