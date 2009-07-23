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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Слима
Маккаби - Слима: обзор матча 23 июля 2009
Маккаби
23.07.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
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Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
28.07.2022
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.07.2022
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
КуПС
0 : 1
26.07.2012
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 2
19.07.2012
КуПС
Лига Европы, Финал
Галатасарай
6 : 0
06.08.2009
Маккаби
Слима
Лига конференций, 2 раунд
Слима
0 : 0
01.08.2024
Ноа
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
7 : 0
25.07.2024
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
2 : 1
10.07.2014
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Слима
1 : 1
01.07.2014
Ференцварош
Лига Европы, 1 раунд
Хазар
1 : 0
11.07.2013
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2023.01.20 00:28
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2022.09.02 15:56
Переход Карцева из «Маккаби» в «Динамо» еще может состояться
2022.08.24 18:47
Московский клуб может подписать израильского хавбека
17 июля
1
Российский игрок в чемпионате Израиля сменил клуб
2 июня
«Маккаби» (Нетанья) выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола
2023.01.20 00:28
Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию в любой момент»
2022.09.02 15:56
Переход Карцева из «Маккаби» в «Динамо» еще может состояться
2022.08.24 18:47
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