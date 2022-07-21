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Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Маккаби
Истанбул Башакшехир - Маккаби: обзор матча 21 июля 2022
Истанбул Башакшехир
21.07.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Маккаби
81'
П. Шиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Маккаби
Желтая карточка
Э. Кривелли
90'
+2
90'
+2
Вторая желтая
П. Галабов
Замена
Э. Кривелли
️️️️
М. Текдемир
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
П. Шиш
Пас отдал
М. Шуиар
81'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
76'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
76'
71'
Желтая карточка
Р. Шломо
68'
Желтая карточка
П. Галабов
66'
Замена
E. Berko
️️️️
P. Twumasi
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Тюрук
57'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
57'
Желтая карточка
Л. Дуарте
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Маккаби
16
Итамар Нитцан
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
0
L. Rotman
ЦФ
Истанбул Башакшехир
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
21
Патрик Шиш
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Маккаби
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
40
Erich Berko
ЦФ
66
Игор Златанович
ЦФ
4-5-1
1
Бабакан
80
Кайсара
21
Текдемир
6
Лима
3
Дуарте
6
Билья
55
Ндайшими
7
Гюрлер
9
Тюрук
19
Озкан
77
Окака-Чука
2-1-2
16
Нитцан
4
Шломо
25
Галабов
36
Карцев
0
21
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
9
Тюрук
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Тюрук
21
Текдемир
27
Кривелли
27
Кривелли
21
Текдемир
21
40
40
21
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Маккаби
5
Ахмед Туба
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
66
Игор Златанович
ЦФ
Остались в запасе
5
Ахмед Туба
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
66
Игор Златанович
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Маккаби
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Маккаби
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
28.07.2022
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.07.2022
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
КуПС
0 : 1
26.07.2012
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 2
19.07.2012
КуПС
Лига Европы, Финал
Галатасарай
6 : 0
06.08.2009
Маккаби
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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