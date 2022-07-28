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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Истанбул Башакшехир
Маккаби - Истанбул Башакшехир: обзор матча 28 июля 2022
Маккаби
28.07.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
9'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Истанбул Башакшехир
Замена
K. Jaber
️️️️
S. Konstantini
82'
81'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Д. Алексич
81'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
С. Окака-Чука
70'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Шуиар
70'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
Желтая карточка
Y. Sade
69'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
B. Enow
68'
63'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
Замена
И. Златанович
️️️️
E. Berko
58'
36'
Желтая карточка
В. Бабакан
18'
Желтая карточка
Л. Лима
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Л. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
16
Итамар Нитцан
ВР
7
Shay Konstantini
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
36
Yuval Sade
ЦЗ
3
Florian Hartherz
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
51
Daniel Avraham
ЦП
40
Boris Enow
ЦП
18
Gil Itzhak
ЦФ
40
Erich Berko
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Маккаби
13
Raz Karmi
ВР
33
Tomer Zarfati
ВР
2
Ido Vaier
ЦЗ
5
Matan Levy
ЦЗ
26
Karm Jaber
ЦЗ
72
Rotem Keller
ЦЗ
10
Amir Berkovich
ЦП
16
Naftali Balay
ЦП
66
Игор Златанович
ЦФ
0
L. Rotman
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-1-2-3
16
Нитцан
7
36
3
4
Шломо
36
Карцев
51
40
21
40
18
3-2-3-1-1
1
Бабакан
21
Текдемир
9
Алексич
3
Дуарте
80
Кайсара
6
Лима
55
Ндайшими
6
Билья
7
Гюрлер
8
Шуиар
77
Окака-Чука
7
26
26
7
40
66
Златанович
66
Златанович
40
40
11
Ашкенази
11
Ашкенази
40
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
8
Шуиар
19
Озкан
19
Озкан
8
Шуиар
9
Алексич
9
Тюрук
9
Тюрук
9
Алексич
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
27
Кривелли
27
Кривелли
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Маккаби
Истанбул Башакшехир
13
Raz Karmi
ВР
33
Tomer Zarfati
ВР
2
Ido Vaier
ЦЗ
5
Matan Levy
ЦЗ
72
Rotem Keller
ЦЗ
10
Amir Berkovich
ЦП
16
Naftali Balay
ЦП
0
L. Rotman
ЦФ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
13
Raz Karmi
ВР
33
Tomer Zarfati
ВР
2
Ido Vaier
ЦЗ
5
Matan Levy
ЦЗ
72
Rotem Keller
ЦЗ
10
Amir Berkovich
ЦП
16
Naftali Balay
ЦП
0
L. Rotman
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Маккаби - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
28.07.2022
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.07.2022
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
КуПС
0 : 1
26.07.2012
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 2
19.07.2012
КуПС
Лига Европы, Финал
Галатасарай
6 : 0
06.08.2009
Маккаби
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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