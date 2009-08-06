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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Маккаби
Галатасарай - Маккаби: обзор матча 06 августа 2009
Галатасарай
06.08.2009, четверг, 22:00
Лига Европы, Финал
6 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Маккаби
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Галатасарай - Маккаби
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Маккаби
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
28.07.2022
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.07.2022
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
КуПС
0 : 1
26.07.2012
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 2
19.07.2012
КуПС
Лига Европы, Финал
Галатасарай
6 : 0
06.08.2009
Маккаби
Информация о матче
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