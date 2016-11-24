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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Майнц
Сент-Этьен - Майнц: обзор матча 24 ноября 2016
Сент-Этьен
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Майнц
Замена
Л. Лакруа
️️️️
Ж. Верету
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Малли
88'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
83'
Замена
А. Зейдел
️️️️
Ж. Гбамен
83'
Замена
Д. Донати
️️️️
Г. Бюссманн
Замена
В. Пажо
️️️️
Н. Ру
83'
65'
Желтая карточка
Д. Бросински
65'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
А. Рамальо
Замена
А. Норден
️️️️
К. Монне-Паке
59'
Желтая карточка
Л. Перрен
35'
22'
Желтая карточка
К. Онисиво
16'
Желтая карточка
Л. Балогун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
5
Андре Рамальо
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
19
Погба
28
Теофил-Катерин
39
Полома
24
Перрен
10
Селнаэс
17
Верету
6
Таннан
26
Ру
6
Савье
22
Монне-Паке
4-1-2-1-2
1
Лоссль
18
Бросински
27
Балогун
24
Бюссманн
16
Белл
5
Гбамен
5
Рамальо
21
Озтюнали
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
22
Монне-Паке
70
Норден
70
Норден
22
Монне-Паке
17
Верету
4
Лакруа
4
Лакруа
17
Верету
26
Ру
17
Пажо
17
Пажо
26
Ру
24
Бюссманн
2
Донати
2
Донати
24
Бюссманн
5
Рамальо
20
Фрай
20
Фрай
5
Рамальо
5
Гбамен
22
Зейдел
22
Зейдел
5
Гбамен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Майнц
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Сент-Этьен - Майнц
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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