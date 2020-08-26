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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Судува - Маккаби
Судува - Маккаби: обзор матча 26 августа 2020
Судува
26.08.2020, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Маккаби
30'
А. Рикан
73'
Н. Блекмэн
90+2'
О. Давидзаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Судува - Маккаби
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
О. Давидзаде
Пас отдал
Д. Перец
88'
Желтая карточка
Д. Глейзер
88'
Замена
Б. Биттон
️️️️
Д. Битон
81'
Замена
Э. Альмог
️️️️
А. Рикан
Желтая карточка
S. Kerla
80'
78'
Желтая карточка
Ш. Йейни
76'
Замена
М. Балтакса
️️️️
Э. Саборит
73'
ГОЛ! 0:2!
Н. Блекмэн
Пас отдал
Э. Саборит
Замена
R. Oliveira
️️️️
P. Leimonas
72'
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
M. Topčagić
63'
Желтая карточка
D. Pušić
58'
39'
Желтая карточка
М. Кандиль
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Рикан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судува
21
Вайдас Славицкас
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
13
Ivan Kardum
ЦФ
10
Semir Kerla
ЦФ
30
Ivan Hladik
ЦФ
15
Aleksandar Živanović
ЦФ
25
Domagoj Pušić
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
18
Thomas Salamon
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Маккаби
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Судува
13
Игнас Плукас
ВР
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
23
Элигиюс Янкаускас
ПВ
8
Renan Oliveira
ЦФ
11
Andro Švrljuga
ЦФ
32
Gļebs Kļuškins
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
2-5
21
Славицкас
80
6
9
27
Тадич
18
25
3-1-5-1
19
Даниэл
18
Тиби
4
Саборит
13
Давидзаде
23
Кандиль
18
Глейзер
10
Битон
8
Перец
22
Рикан
21
Йейни
9
Блекмэн
9
23
Янкаускас
23
Янкаускас
9
6
8
8
6
4
Саборит
3
Балтакса
3
Балтакса
4
Саборит
22
Рикан
29
Альмог
29
Альмог
22
Рикан
10
Битон
26
Биттон
26
Биттон
10
Битон
Остались в запасе
Судува
Маккаби
13
Игнас Плукас
ВР
11
Andro Švrljuga
ЦФ
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
32
Gļebs Kļuškins
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
1
Даниэль Перец
ВР
39
Эдуардо Герреро
ЦП
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
13
Игнас Плукас
ВР
11
Andro Švrljuga
ЦФ
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
32
Gļebs Kļuškins
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Эдуардо Герреро
ЦП
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Судува - Маккаби
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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