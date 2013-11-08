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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - ПАОК
Маккаби Х - ПАОК: обзор матча 08 ноября 2013
Маккаби Х
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - ПАОК
90'
+3
Желтая карточка
Я. Скондрас
90'
+1
Желтая карточка
Лино
90'
Замена
Лино
️️️️
Лукас
Замена
И. Райян
️️️️
Д. Ндлову
79'
68'
Замена
Секу
️️️️
М. Стох
62'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
С. Нинис
Замена
Райо
️️️️
И. Веред
58'
Замена
Ш. Абихазира
️️️️
Ш. Гоцлан
46'
36'
Желтая карточка
Г. Кацикас
Желтая карточка
Ш. Гоцлан
34'
Желтая карточка
Р. Абукрат
32'
Желтая карточка
Х. Эзра
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
5
Сари Фалах
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
18
Хен Эзра
ЛП
6
Ран Абукрат
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
24
Шоваль Гоцлан
ЦФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
ПАОК
1
Якобо
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Лукас
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
10
Райо
ЦП
16
Исмаэль Райян
ЦФ
19
Шимон Абихазира
ЦФ
17
Алон Тургеман
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
26
Секу
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
3-4-2
31
Шаранов
17
Тавата
21
Кейнан
27
Мешумар
18
Эзра
7
Бокколи
10
Веред
6
Абукрат
9
Ндлову
24
Гоцлан
3-5-2
1
Якобо
33
Цавеллас
4
Кацикас
2
Скондрас
11
Нинис
15
Лазэр
6
Циолис
17
Стох
28
Кацуранис
33
Атанасиадис
7
Лукас
9
Ндлову
16
Райян
16
Райян
9
Ндлову
10
Веред
10
Райо
10
Райо
10
Веред
24
Гоцлан
19
Абихазира
19
Абихазира
24
Гоцлан
7
Лукас
16
Лино
16
Лино
7
Лукас
17
Стох
26
Секу
26
Секу
17
Стох
11
Нинис
14
Салпингидис
14
Салпингидис
11
Нинис
Остались в запасе
Маккаби Х
ПАОК
18
Элад Габай
ЦЗ
17
Алон Тургеман
ЦФ
22
Амир Эдри
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
Главный тренер
Арик Бенадо
71
Панайотис Гликос
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
18
Элад Габай
ЦЗ
17
Алон Тургеман
ЦФ
22
Амир Эдри
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
Главный тренер
Арик Бенадо
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Маккаби Х - ПАОК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Кирьят Элизер
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