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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - РБ Лейпциг
Лион - РБ Лейпциг: обзор матча 10 декабря 2019
Лион
10.12.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
50'
У. Ауа
82'
М. Депай
9'
Э. Форсберг (П)
33'
Т. Вернер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - РБ Лейпциг
Замена
Марсело
️️️️
М. Терье
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Депай
Пас отдал
М. Дембеле
82'
75'
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Нкунку
Замена
Маршал
️️️️
Рафаэл
73'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Л. Тусар
64'
63'
Желтая карточка
М. Сараччи
55'
Замена
М. Кунья
️️️️
Д. Упамекано
55'
Замена
И. Ампаду
️️️️
Т. Вернер
52'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
ГОЛ! 1:2!
У. Ауа
Пас отдал
Л. Тусар
50'
Желтая карточка
Т. Мендес
33'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Вернер
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Форсберг
3'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
64
Денайе
2
Андерсен
2
Тете
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Терье
10
Депай
9
Дембеле
4-2-1-3
25
Гулачи
20
Мукиэле
2
Упамекано
16
Клостерманн
4
Сараччи
6
Демме
21
Айдара
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
28
Нкунку
2
Рафаэл
21
Маршал
21
Маршал
2
Рафаэл
11
Терье
6
Марсело
6
Марсело
11
Терье
29
Тусар
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
29
Тусар
11
Вернер
4
Ампаду
4
Ампаду
11
Вернер
28
Нкунку
27
Лаймер
27
Лаймер
28
Нкунку
2
Упамекано
10
Кунья
10
Кунья
2
Упамекано
Остались в запасе
Лион
РБ Лейпциг
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Лион - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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