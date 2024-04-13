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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лутон Таун
Манчестер Сити - Лутон Таун: обзор матча 13 апреля 2024
Манчестер Сити
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
5 : 1
Завершен
Лутон Таун
2'
Д. Хасиока (АГ)
64'
М. Ковачич
76'
Э. Холанд (П)
87'
Ж. Доку
90+3'
Й. Гвардиол
81'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Лутон Таун
ГОЛ! 5:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Ж. Доку
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
Ж. Доку
Пас отдал
Й. Гвардиол
87'
81'
ГОЛ! 3:1!
Р. Баркли
Замена
О. Бобб
️️️️
Э. Холанд
81'
Замена
С. Гомес
️️️️
К. Де Брюйне
81'
77'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Л. Берри
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Холанд
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Ковачич
Пас отдал
Х. Альварес
64'
59'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
К. Де Брюйне
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Хасиока
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
25
Taylan Harris
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-1-3
31
Эдерсон
95
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
27
Нуньес
26
Де Брюйне
19
Альварес
9
Холанд
11
Доку
2-3-3-2
1
Камински
14
Хасиока
32
Бурк
44
Оньединма
8
Берри
6
Баркли
18
Кларк
25
Таунсенд
45
Даути
9
Моррис
19
Чон
26
Де Брюйне
17
Гомес
17
Гомес
26
Де Брюйне
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
8
Берри
17
Мпанцу
17
Мпанцу
8
Берри
25
Таунсенд
12
Вудроу
12
Вудроу
25
Таунсенд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лутон Таун
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
25
Taylan Harris
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
25
Taylan Harris
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Манчестер Сити - Лутон Таун
1
Всего ударов по воротам
37
4
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
6
Офсайды
0
1
Количество передач
750
269
Сейвы
1
9
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
27
4
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.86
0.71
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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