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Люксембург - Румыния
Люксембург - Румыния: обзор матча 02 сентября 2011
Люксембург
02.09.2011, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 9 тур
0 : 2
Завершен
Румыния
34'
Г. Торже
45'
Г. Торже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Румыния
+3
Желтая карточка
Д. Никулаэ
Замена
Б. Станку
️️️️
Ч. Марика
Замена
А. Буквич
️️️️
Э. Хоффманн
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
Д. Гоян
Замена
М. Йениш
️️️️
Д. Да Мота
Замена
Ж. Китенж
️️️️
О. Йоахим
ГОЛ! 0:2!
Г. Торже
ГОЛ! 0:1!
Г. Торже
12'
Желтая карточка
Г. Торже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
0
Гай Блейз
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
2
Космин Мариус Контра
ПЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
11
Ромео Сурду
АП
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
15
Анте Буквич
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
0
Жоэль Китенж
ЦФ
6
Жоэль Педро
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
0
Овидиу Хереа
ЦП
27
Янис Зику
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
3-1-4-2
1
Жубер
0
Блейз
4
Хоффманн
5
Шнелл
10
Паял
0
Беттмер
17
Мутш
7
Жерсон
11
Левек
9
Да Мота
13
Йоахим
3-2-3-1-1
12
Тэтэрушану
2
Мафтей
15
Гоян
16
Гардош
2
Контра
3
Рац
11
Кочиш
11
Торже
10
Тэнасе
11
Сурду
0
Марика
13
Йоахим
0
Китенж
0
Китенж
13
Йоахим
4
Хоффманн
15
Буквич
15
Буквич
4
Хоффманн
9
Да Мота
3
Йениш
3
Йениш
9
Да Мота
0
Марика
19
Станку
19
Станку
0
Марика
11
Торже
21
Никулаэ
21
Никулаэ
11
Торже
Остались в запасе
Люксембург
Румыния
6
Жоэль Педро
ЦФ
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
0
Овидиу Хереа
ЦП
27
Янис Зику
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
6
Жоэль Педро
ЦФ
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Остались в запасе
0
Овидиу Хереа
ЦП
27
Янис Зику
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Люксембург - Румыния
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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