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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витесс - Локомотив Пл
Витесс - Локомотив Пл: обзор матча 26 июля 2012
Витесс
26.07.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 4 : 4
Завершен
Локомотив Пл
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Витесс - Локомотив Пл
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0
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0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
- : -
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
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