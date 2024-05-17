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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Лоренсо - Ливерпуль
Сан-Лоренсо - Ливерпуль: обзор матча 17 мая 2024
Сан-Лоренсо
17.05.2024, пятница, 03:00
Кубок Либертадорес, группа F, 5 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
5'
I. Leguizamon
87'
Г. Кампи
24'
D. G. Garcia Cardozo
62'
Л. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Ливерпуль
90'
+3
Красная карточка
M. de los Santos
90'
+3
Желтая карточка
Л. Родригес
90'
Замена
H. Vergara
️️️️
J. Rosso
89'
Замена
A. González
️️️️
D. Rodriguez
ГОЛ! 2:2!
Г. Кампи
87'
85'
Желтая карточка
D. Rodriguez
62'
ГОЛ! 1:2!
Л. Родригес
60'
Замена
N. Franco
️️️️
M. Barrios
60'
Замена
R. Machado
️️️️
M. Ocampo
Желтая карточка
I. Leguizamon
51'
46'
Замена
E. Martínez
️️️️
К. Амаро
36'
Желтая карточка
L. Lemos
33'
Желтая карточка
M. Barrios
24'
ГОЛ! 1:1!
D. G. Garcia Cardozo
ГОЛ! 1:0!
I. Leguizamon
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сан-Лоренсо - Ливерпуль
1
1
4
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
16
Офсайды
3
1
Количество передач
319
310
Сейвы
1
5
Точность передач %
74
66
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.1
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Angel Arteaga, Venezuela
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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