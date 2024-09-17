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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Ливерпуль
Милан - Ливерпуль: обзор матча 17 сентября 2024
Милан
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
3'
К. Пулишич
23'
И. Конате
41'
В. ван Дейк
67'
Д. Собослаи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ливерпуль
90'
+2
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Мак Аллистер
90'
+2
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
М. Салах
Замена
М. Габбиа
️️️️
Ф. Томори
84'
Замена
Н. Окафор
️️️️
А. Мората
84'
80'
Желтая карточка
И. Конате
79'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Р. Лофтус-Чик
69'
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Калабрия
69'
68'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
68'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Гакпо
67'
ГОЛ! 1:3!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Гакпо
53'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Замена
Л. Торриани
️️️️
М. Меньян
51'
Травма
М. Меньян
50'
41'
ГОЛ! 1:2!
В. ван Дейк
Пас отдал
К. Цимикас
Желтая карточка
Ю. Фофана
32'
23'
ГОЛ! 1:1!
И. Конате
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Д. Калабрия
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
А. Мората
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
23
Томори
2
Калабрия
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
21
Мората
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
21
Цимикас
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
20
Жота
16
Меньян
96
Торриани
96
Торриани
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
46
Габбиа
23
Томори
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
21
Мората
19
Окафор
19
Окафор
21
Мората
20
Лофтус-Чик
18
Абрахам
18
Абрахам
20
Лофтус-Чик
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Милан
Ливерпуль
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Милан - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
4
Количество передач
443
462
Сейвы
8
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.3
2.69
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Okko
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