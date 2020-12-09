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Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - Ливерпуль
Мидтьюлланд - Ливерпуль: обзор матча 09 декабря 2020
Мидтьюлланд
09.12.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
62'
А. Шольц (П)
1'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Ливерпуль
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Каба
90'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Эвандер
90'
87'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Жота
Желтая карточка
М. Андерсон
81'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Дрейер
76'
71'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Мабиль
63'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Ониика
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шольц
62'
62'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Кейта
61'
Желтая карточка
К. Келлехер
61'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
46'
Замена
Б. Куметио
️️️️
Фабиньо
Желтая карточка
Д. Коолс
31'
Желтая карточка
Ф. Ониика
9'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
16
Джейк Кен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
3-1-2-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
46
Уильямс
21
Цимикас
6
Фабиньо
7
Кларксон
8
Кейта
10
Салах
20
Жота
18
Минамино
27
Ориги
16
Ониика
11
Исаксен
11
Исаксен
16
Ониика
9
Каба
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Каба
10
Дрейер
77
Систо
77
Систо
10
Дрейер
11
Мабиль
23
Андерсон
23
Андерсон
11
Мабиль
10
Эвандер
24
Мадсен
24
Мадсен
10
Эвандер
6
Фабиньо
12
Куметио
12
Куметио
6
Фабиньо
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Кейта
20
Жота
10
Мане
10
Мане
20
Жота
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ливерпуль
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
16
Джейк Кен
ЦП
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
16
Джейк Кен
ЦП
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Мидтьюлланд - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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