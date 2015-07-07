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Санта-Колома - Линкольн
Санта-Колома - Линкольн: обзор матча 07 июля 2015
Санта-Колома
07.07.2015, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Линкольн
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Санта-Колома - Линкольн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
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Санта-Колома
Линкольн
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
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