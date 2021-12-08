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Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - Лилль
Вольфсбург - Лилль: обзор матча 08 декабря 2021
Вольфсбург
08.12.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
89'
Р. Штеффен
11'
Б. Йылмаз
72'
Д. Дэвид
78'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Лилль
90'
+4
Желтая карточка
Рейнилду
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Р. Штеффен
Пас отдал
М. Арнольд
89'
Желтая карточка
Д. Руссийон
87'
83'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
83'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Гомес
Пас отдал
Н. Иконе
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Л. Вальдшмидт
75'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Ж. Гилявоги
75'
75'
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Йылмаз
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвид
Пас отдал
А. Гомес
68'
Замена
А. Гомес
️️️️
Г. Гудмундссон
66'
Желтая карточка
Н. Иконе
Замена
Б. Баку
️️️️
К. Мбабу
63'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
63'
Желтая карточка
М. Арнольд
62'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Герхардт
46'
18'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
С. Борнау
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Лилль
35
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
4-1-3-2
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
33
Борнау
43
Мбабу
23
Гилявоги
40
Вранкс
27
Арнольд
31
Герхардт
9
Вегхорст
7
Вальдшмидт
3-2-2-1-2
13
Грбич
17
Рейнилду
4
Ботман
6
Фонте
2
Челик
3
Гудмундссон
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
17
Йылмаз
15
Дэвид
31
Герхардт
14
Лукебакио
14
Лукебакио
31
Герхардт
23
Гилявоги
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Гилявоги
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
43
Мбабу
17
Баку
17
Баку
43
Мбабу
7
Вальдшмидт
11
Штеффен
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
17
Йылмаз
24
Онана
24
Онана
17
Йылмаз
3
Гудмундссон
7
Гомес
7
Гомес
3
Гудмундссон
Остались в запасе
Вольфсбург
Лилль
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Вольфсбург - Лилль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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