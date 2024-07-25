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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Универсидад Католика - Либертад
Универсидад Католика - Либертад: обзор матча 25 июля 2024
Универсидад Католика
25.07.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Либертад
6'
Х. Фахардо
90+1'
О. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Универсидад Католика - Либертад
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
О. Кардосо
Пас отдал
G. Aguilar
89'
Замена
А. Лусена
️️️️
L. Sanabria
89'
Замена
G. Aguilar
️️️️
А. Барейро
86'
Замена
I. Piris
️️️️
Л. Мельгарехо
Замена
J. Vivar
️️️️
A. Rodríguez
80'
Замена
J. Cifuente
️️️️
L. Nieto
73'
67'
Замена
О. Кардосо
️️️️
C. R. Santa
45'
Желтая карточка
А. Барейро
42'
Желтая карточка
Э. Кабальеро
12'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
ГОЛ! 1:0!
Х. Фахардо
Пас отдал
L. Nieto
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Католика
22
Рафаэль Ромо
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
25
Kevin Minda
ЦП
10
Facundo Martinez
(К)
ЦП
21
Luciano Nieto
ЦП
18
B. Palacios
ЦФ
17
Arón Rodríguez
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Либертад
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
21
L. Sanabria
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
24
C. R. Santa
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Универсидад Католика
12
Johan Lara
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
16
Jhon Cifuente
ЦФ
8
Daniel Clavijo
ЦФ
Либертад
1
M. Silva
ВР
26
Iván Piris
ЦЗ
24
R. Villalba
ЦП
10
W. Mendieta
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
9
G. Aguilar
ЦФ
10
A. Silva
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-3-3
22
Ромо
29
37
Грильо
19
4
Валлесилья
25
10
21
7
Фахардо
17
18
3-2-2-1-1
5
4
16
23
10
Мельгарехо
21
26
Кабальеро
20
Барейро
24
17
28
28
17
21
16
16
21
20
Барейро
9
9
20
Барейро
10
Мельгарехо
26
26
10
Мельгарехо
21
15
Лусена
15
Лусена
21
24
7
Кардосо
7
Кардосо
24
Остались в запасе
Универсидад Католика
Либертад
12
Johan Lara
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
8
Daniel Clavijo
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
24
R. Villalba
ЦП
10
W. Mendieta
ЦП
10
A. Silva
ЦФ
1
M. Silva
ВР
14
Уго Мартинес
ЦП
Главный тренер
Ариэль Галеано
Остались в запасе
12
Johan Lara
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
8
Daniel Clavijo
ЦФ
Остались в запасе
24
R. Villalba
ЦП
10
W. Mendieta
ЦП
10
A. Silva
ЦФ
1
M. Silva
ВР
14
Уго Мартинес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Селисо
Главный тренер
Ариэль Галеано
Статистика матча Универсидад Католика - Либертад
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
10
Офсайды
4
2
Количество передач
445
289
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Аукас
- : -
07.12.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Олимпико Атауальпа
Новости команд
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Универсидад Католика
Либертад
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