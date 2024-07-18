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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Либертад - Универсидад Католика
Либертад - Универсидад Католика: обзор матча 18 июля 2024
Либертад
18.07.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Универсидад Католика
49'
О. Кардосо
74'
L. Sanabria
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Либертад - Универсидад Католика
90'
Замена
J. Vivar
️️️️
A. Rodríguez
Замена
G. Aguilar
️️️️
И. Франко
85'
Замена
M. Jacquet
️️️️
L. Cardozo
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Грильо
Замена
А. Барейро
️️️️
Л. Мельгарехо
80'
ГОЛ! 2:0!
L. Sanabria
74'
Замена
C. R. Santa
️️️️
О. Кардосо
69'
68'
Замена
B. Palacios
️️️️
К. Кеведо
ГОЛ! 1:0!
О. Кардосо
Пас отдал
Л. Мельгарехо
49'
Желтая карточка
Э. Кабальеро
42'
33'
Желтая карточка
A. Rodríguez
26'
Желтая карточка
L. Nieto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либертад
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
21
L. Sanabria
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
7
Оскар Кардосо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Универсидад Католика
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
25
Kevin Minda
ЦП
21
Luciano Nieto
ЦП
10
Facundo Martinez
(К)
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЦФ
17
Arón Rodríguez
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Либертад
1
M. Silva
ВР
23
M. Jacquet
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
10
W. Mendieta
ЦП
24
R. Villalba
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
10
A. Silva
ЦФ
9
G. Aguilar
ЦФ
24
C. R. Santa
ЦФ
Универсидад Католика
12
Johan Lara
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
18
B. Palacios
ЦФ
8
Daniel Clavijo
ЦФ
16
Jhon Cifuente
ЦФ
3-2-2-1-1
5
3
16
10
Мельгарехо
4
21
26
Кабальеро
19
Франко
7
Кардосо
4-3-3
22
Ромо
13
19
37
Грильо
4
Валлесилья
25
21
10
7
Фахардо
17
27
Кеведо
3
23
23
3
19
Франко
9
9
19
Франко
7
Кардосо
24
24
7
Кардосо
10
Мельгарехо
20
Барейро
20
Барейро
10
Мельгарехо
27
Кеведо
18
18
27
Кеведо
17
28
28
17
Остались в запасе
Либертад
Универсидад Католика
1
M. Silva
ВР
10
W. Mendieta
ЦП
24
R. Villalba
ЦП
10
A. Silva
ЦФ
26
Iván Piris
ЦЗ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
Главный тренер
Ариэль Галеано
12
Johan Lara
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
8
Daniel Clavijo
ЦФ
16
Jhon Cifuente
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Остались в запасе
1
M. Silva
ВР
10
W. Mendieta
ЦП
24
R. Villalba
ЦП
10
A. Silva
ЦФ
26
Iván Piris
ЦЗ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
Остались в запасе
12
Johan Lara
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
8
Daniel Clavijo
ЦФ
16
Jhon Cifuente
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Главный тренер
Хорхе Селисо
Статистика матча Либертад - Универсидад Католика
1
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
8
Офсайды
3
2
Количество передач
423
531
Сейвы
2
8
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Аукас
- : -
07.12.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estadio Dr. Nicolás Léoz, Asuncion
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