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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Либертад - Насьональ
Либертад - Насьональ: обзор матча 31 мая 2024
Либертад
31.05.2024, пятница, 03:00
Кубок Либертадорес, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
29'
О. Кардосо
41'
A. Silva
13'
F. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Либертад - Насьональ
Замена
М. Эспиноса
️️️️
B. Merlini
85'
Желтая карточка
L. Cardozo
83'
80'
Замена
O. Ebere
️️️️
R. Bentancourt
Замена
L. Sanabria
️️️️
W. Mendieta
76'
Замена
Э. Кабальеро
️️️️
А. Лусена
76'
73'
Желтая карточка
М. Перейра
72'
Желтая карточка
R. Bentancourt
Желтая карточка
B. Merlini
72'
Желтая карточка
M. Jacquet
70'
68'
Замена
J. Recoba
️️️️
К. Олива
68'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
A. Galeano
Замена
G. Aguilar
️️️️
О. Кардосо
65'
Желтая карточка
А. Лусена
48'
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
L. Sanabria
46'
Замена
D. Zabala
️️️️
G. González
ГОЛ! 2:1!
A. Silva
Пас отдал
Л. Мельгарехо
41'
40'
Желтая карточка
G. González
Желтая карточка
А. Барейро
38'
ГОЛ! 1:1!
О. Кардосо
Пас отдал
W. Mendieta
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
F. Romero
Пас отдал
A. Galeano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либертад
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
10
W. Mendieta
ЦП
18
B. Merlini
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
10
A. Silva
ЦФ
7
Оскар Кардосо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
11
Gastón González
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Либертад
17
Матиас Эспиноса
ЛЗ
5
D. Viera
ЦЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
21
L. Sanabria
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
24
C. R. Santa
ЦФ
9
G. Aguilar
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
9
Jeremia Recoba
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
11
Osinachi Ebere
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-3-1-2
10
Мельгарехо
23
26
3
10
18
15
Лусена
20
Барейро
7
Кардосо
10
4-1-3-2
1
Мехия
23
4
3
17
28
Олива
8
22
11
19
21
10
21
21
10
7
Кардосо
9
9
7
Кардосо
18
17
Эспиноса
17
Эспиноса
18
15
Лусена
26
Кабальеро
26
Кабальеро
15
Лусена
28
Олива
9
9
28
Олива
8
10
Перейра
10
Перейра
8
11
22
22
11
19
11
11
19
21
9
Сантандер
9
Сантандер
21
Остались в запасе
Либертад
Насьональ
5
D. Viera
ЦЗ
24
C. R. Santa
ЦФ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Ариэль Галеано
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
5
D. Viera
ЦЗ
24
C. R. Santa
ЦФ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
Главный тренер
Ариэль Галеано
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Либертад - Насьональ
5
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
20
10
Офсайды
2
0
Количество передач
397
436
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.37
Матчи команд
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estadio Dr. Nicolás Léoz, Asuncion
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