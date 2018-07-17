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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - Вадуц
Левски - Вадуц: обзор матча 17 июля 2018
Левски
17.07.2018, вторник, 18:45
Лига Европы, 1 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Вадуц
53'
А. Белаид
85'
Д. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Вадуц
ГОЛ! 2:0!
Д. Кабрал
85'
Желтая карточка
Ж. Гомес
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Белаид
53'
Желтая карточка
Д. Кабрал
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
26
Аймен Белаид
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ЦП
Вадуц
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
8
Сандро Визер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Левски
22
Мартин Полачек
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
8
Арон Зеле
ЦП
1-4-1
1
Митрев
85
Яблонски
26
Белаид
77
Бельмон
32
Обертан
16
Гомес
26
Кабрал
1-3
30
Хирцель
3
Гопель
27
Мунтвилер
8
Визер
14
Гаич
Остались в запасе
Левски
Вадуц
22
Мартин Полачек
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
8
Арон Зеле
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
22
Мартин Полачек
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
8
Арон Зеле
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Левски - Вадуц
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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