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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лехия - Рапид
Лехия - Рапид: обзор матча 28 июля 2022
Лехия
28.07.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Рапид
83'
Л. Зволински
16'
Н. Кюн
18'
М. Груль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лехия - Рапид
90'
+2
Желтая карточка
М. Груль
Желтая карточка
R. Pietrzak
87'
ГОЛ! 1:2!
Л. Зволински
Пас отдал
F. Koperski
83'
83'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Б. Циммерманн
Замена
F. Koperski
️️️️
D. Stec
76'
73'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
М. Освальд
Замена
K. Sezonienko
️️️️
М. Терраццино
67'
Замена
Конрадо
️️️️
I. Durmus
67'
65'
Замена
М. Хофманн
️️️️
Э. Айву
65'
Замена
А. Байич
️️️️
Н. Кюн
Замена
J. Kubicki
️️️️
Я. Калузиньски
46'
Замена
Ф. Пайшау
️️️️
К. Клеменс
46'
44'
Желтая карточка
А. Пейич
Желтая карточка
Я. Калузиньски
42'
Желтая карточка
D. Stec
34'
29'
Желтая карточка
Т. Шик
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Груль
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кюн
Пас отдал
М. Груль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
12
Душан Куцяк
ВР
22
David Stec
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Мацей Гаес
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
25
Rafal Pietrzak
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Лехия
1
Michał Buchalik
ВР
1
Antoni Mikułko
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
28
Флавиу Пайшау
ЦФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
39
Рене Кривак
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
3-4-3
12
Куцяк
22
25
22
17
Клеменс
18
Калузиньски
11
7
Гаес
99
Зволински
33
Терраццино
25
2-1-4-1-2
1
Хедл
4
Айву
6
Виммер
6
Пейич
13
Шик
28
Освальд
19
Кюн
23
Ауэр
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
11
97
Конрадо
97
Конрадо
11
18
Калузиньски
14
14
18
Калузиньски
22
72
72
22
33
Терраццино
79
79
33
Терраццино
17
Клеменс
28
Пайшау
28
Пайшау
17
Клеменс
4
Айву
28
Хофманн
28
Хофманн
4
Айву
9
Циммерманн
3
Косцельник
3
Косцельник
9
Циммерманн
28
Освальд
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
28
Освальд
19
Кюн
12
Байич
12
Байич
19
Кюн
Остались в запасе
Лехия
Рапид
1
Michał Buchalik
ВР
1
Antoni Mikułko
ВР
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Jan Biegański
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
39
Рене Кривак
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Michał Buchalik
ВР
1
Antoni Mikułko
ВР
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Jan Biegański
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
39
Рене Кривак
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Лехия - Рапид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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