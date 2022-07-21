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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Лехия
Рапид - Лехия: обзор матча 21 июля 2022
Рапид
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Лехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рапид - Лехия
Замена
Д. Савич
️️️️
Н. Кюн
84'
83'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
К. Клеменс
72'
Замена
J. Kubicki
️️️️
К. Тоберс
Замена
Р. Кривак
️️️️
Б. Циммерманн
69'
66'
Замена
Конрадо
️️️️
I. Durmus
65'
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
М. Терраццино
65'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пайшау
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Косцельник
61'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
А. Пейич
61'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
М. Груль
61'
Желтая карточка
А. Пейич
24'
Желтая карточка
М. Косцельник
18'
4'
Желтая карточка
К. Тоберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Лехия
12
Душан Куцяк
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Мацей Гаес
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
25
Rafal Pietrzak
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
28
Флавиу Пайшау
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Лехия
1
Michał Buchalik
ВР
1
Antoni Mikułko
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хедл
4
Айву
6
Виммер
5
Морман
6
Пейич
3
Косцельник
19
Кюн
28
Освальд
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
3-4-3
12
Куцяк
25
22
22
17
Клеменс
7
Гаес
11
4
Тоберс
28
Пайшау
33
Терраццино
25
18
Груль
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
18
Груль
3
Косцельник
13
Шик
13
Шик
3
Косцельник
6
Пейич
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
6
Пейич
9
Циммерманн
39
Кривак
39
Кривак
9
Циммерманн
19
Кюн
21
Савич
21
Савич
19
Кюн
11
97
Конрадо
97
Конрадо
11
4
Тоберс
14
14
4
Тоберс
33
Терраццино
18
Калузиньски
18
Калузиньски
33
Терраццино
28
Пайшау
99
Зволински
99
Зволински
28
Пайшау
17
Клеменс
79
79
17
Клеменс
Остались в запасе
Рапид
Лехия
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Michał Buchalik
ВР
1
Antoni Mikułko
ВР
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
Остались в запасе
1
Michał Buchalik
ВР
1
Antoni Mikułko
ВР
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Рапид - Лехия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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