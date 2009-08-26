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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Реус Депортиу
Леганес - Реус Депортиу: обзор матча 26 августа 2009
Леганес
26.08.2009, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Леганес - Реус Депортиу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Леганес
- : -
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11.10.2026
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12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
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