Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ротерхэм
Лидс - Ротерхэм: обзор матча 10 февраля 2024
Лидс
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
10'
П. Бэмфорд
52'
К. Саммервил
60'
К. Саммервил (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ротерхэм
87'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Х. Тьехи
Замена
Ч. Крессуэлл
️️️️
Г. Камара
84'
79'
Замена
К. Хамфрис
️️️️
Ш. Моррисон
Замена
М. Жозеф
️️️️
П. Бэмфорд
75'
Замена
К. Робертс
️️️️
И. Груев
75'
73'
Желтая карточка
S. Nombe
64'
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Линдси
64'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Хагилл
64'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Кафу
Замена
С. Бирам
️️️️
Х. Фирпо
64'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
К. Саммервил
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Саммервил
60'
ГОЛ! 2:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Рюттер
52'
18'
Желтая карточка
Д. Хагилл
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
88
Кафу
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
3-1-1-2-3
30
Мелье
23
Фирпо
4
Ампаду
6
Родон
4
Груев
18
Камара
29
Гнонто
38
Саммервил
14
Грей
10
Рюттер
45
Бэмфорд
4-2-3-1
1
Йоханссон
30
Киосо
21
Пелтье
23
Моррисон
23
Реван
2
Одоффин
4
Тьехи
29
Линдси
6
Клукас
88
Кафу
9
Хагилл
18
Камара
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
18
Камара
23
Фирпо
3
Бирам
3
Бирам
23
Фирпо
4
Груев
14
Робертс
14
Робертс
4
Груев
45
Бэмфорд
18
Жозеф
18
Жозеф
45
Бэмфорд
38
Саммервил
9
Пироэ
9
Пироэ
38
Саммервил
23
Моррисон
25
Хамфрис
25
Хамфрис
23
Моррисон
9
Хагилл
4
Риномхота
4
Риномхота
9
Хагилл
4
Тьехи
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
4
Тьехи
29
Линдси
9
9
29
Линдси
88
Кафу
39
Ивс
39
Ивс
88
Кафу
Остались в запасе
Лидс
Ротерхэм
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Диллон Филлипс
ВР
38
Феми Серики
ПЗ
28
Арвин Аппиа
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
38
Феми Серики
ПЗ
28
Арвин Аппиа
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Лидс - Ротерхэм
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
491
338
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.28
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Ротерхэм
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+