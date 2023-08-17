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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Лех
Спартак Тр - Лех: обзор матча 17 августа 2023
Спартак Тр
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
29
Мартин Микович
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
16
Николас Горосито
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Лех
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
2-2-1-5
71
Такац
2
Штетина
24
Кострна
80
Зеликович
7
Джуричин
23
Даниэль
6
Прохазка
16
Горосито
26
Коса
97
Офори
29
Микович
3-1-4-1-1
1
Беднарек
2
Перейра
16
Милич
16
Блажич
8
Карлстрем
10
Хотич
22
Муравски
10
Мархвиньски
5
Андерссон
99
Вельде
9
Ишак
Остались в запасе
Спартак Тр
Лех
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Остались в запасе
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Спартак Тр - Лех
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
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