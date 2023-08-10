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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Спартак Тр
Лех - Спартак Тр: обзор матча 10 августа 2023
Лех
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Спартак Тр
46'
Ф. Мархвиньски
63'
К. Вельде
87'
Л. Штетина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Спартак Тр
90'
+3
Замена
Н. Горосито
️️️️
Э. Даниэль
Замена
А. Собич
️️️️
Ф. Мархвиньски
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Прохазка
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Штетина
Пас отдал
Р. Прохазка
Замена
А. Соуза
️️️️
М. Ишак
87'
78'
Замена
М. Буката
️️️️
F. Bainović
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
К. Вельде
77'
68'
Замена
М. Ристовски
️️️️
М. Джуричин
68'
Замена
P. Azango
️️️️
К. Офори
Желтая карточка
Э. Андерссон
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Вельде
Пас отдал
Ф. Мархвиньски
63'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мархвиньски
Пас отдал
Ж. Перейра
46'
44'
Желтая карточка
F. Bainović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
25
Filip Bainović
ЦП
80
Адриан Зеликович
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
29
Мартин Микович
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
16
Николас Горосито
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Беднарек
16
Блажич
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
5
Андерссон
10
Хотич
10
Мархвиньски
22
Муравски
99
Вельде
9
Ишак
2-3-1-4
71
Такац
24
Кострна
2
Штетина
25
80
Зеликович
7
Джуричин
23
Даниэль
26
Коса
97
Офори
6
Прохазка
29
Микович
9
Ишак
77
Соуза
77
Соуза
9
Ишак
99
Вельде
18
Шимчак
18
Шимчак
99
Вельде
10
Мархвиньски
9
Собич
9
Собич
10
Мархвиньски
25
28
Буката
28
Буката
25
7
Джуричин
77
Ристовски
77
Ристовски
7
Джуричин
97
Офори
11
11
97
Офори
23
Даниэль
16
Горосито
16
Горосито
23
Даниэль
Остались в запасе
Лех
Спартак Тр
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
54
Filip Wilak
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Лех - Спартак Тр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
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