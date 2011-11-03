Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Цюрих
Лацио - Цюрих: обзор матча 03 ноября 2011
Лацио
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
62'
К. Брокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Цюрих
Желтая карточка
Л. Цана
Замена
А. Конко
️️️️
Л. Дзаури
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
Д. Джурич
Желтая карточка
А. Шермити
Замена
А. Шермити
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Л. Маньин
️️️️
Я. Шихауи
ГОЛ! 1:0!
К. Брокки
Пас отдал
Д. Сиссе
Замена
Д. Сиссе
️️️️
М. Клозе
Замена
К. Брокки
️️️️
С. Лулич
+1
Желтая карточка
Ф. Кох
Желтая карточка
М. Диаките
Желтая карточка
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
9
Душан Джурич
ЛП
17
Яссин Шихауи
ЦП
7
Сильван Эгертер
ЦП
0
Зуаги Шакер
ЦП
12
Александр Альфонс
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
40
Лука Крешенци
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
3-2-2-3
22
Маркетти
27
Цана
23
Диаките
26
Раду
3
Андре Диас
6
Дзаури
19
Лулич
24
Ледесма
11
Клозе
18
Рокки
10
Скулли
4-4-2
1
Леони
2
Кох
28
Беда
5
Тейшейра
13
Родригес
17
Шихауи
7
Эгертер
0
Шакер
9
Джурич
14
Мехмеди
12
Альфонс
6
Дзаури
25
Конко
25
Конко
6
Дзаури
19
Лулич
32
Брокки
32
Брокки
19
Лулич
11
Клозе
12
Сиссе
12
Сиссе
11
Клозе
17
Шихауи
23
Маньин
23
Маньин
17
Шихауи
9
Джурич
27
Шенбехлер
27
Шенбехлер
9
Джурич
14
Мехмеди
27
Шермити
27
Шермити
14
Мехмеди
Остались в запасе
Лацио
Цюрих
40
Лука Крешенци
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Андреа Гуателли
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
40
Лука Крешенци
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Лацио - Цюрих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Цюрих
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+